***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.03.2020 14:27
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCD Fon İzahnamesinin 3.4., 6.1.,6.3. ve 6.4 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2020 Tarih 12233903-305.04-E.3488 sayılı yazılı izni ile değiştirilmiştir. Değişiklikler 27.04.2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832320
BIST
17:1891.598
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 2.534,55
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.605
En Düşük
88.481
17:186,4021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0136
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:187,0296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0449
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:18337,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,34
|Açılış
|: 336,86
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,55
|22.880.559
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.298.372
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.325.095
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.933.230
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.683.339
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.598.610
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,16
|1.281.850.123
|% 4,45
|
|ASELS
|24,18
|1.080.513.772
|% 3,16
|
|GARAN
|7,86
|858.728.567
|% 4,80
|
|AKBNK
|5,76
|443.968.685
|% 3,41
|
|YKBNK
|1,94
|363.418.020
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|363.418.020
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.224.287
|% 9,09
|
|THYAO
|9,16
|1.281.850.123
|% 4,45
|
|IHLAS
|0,46
|53.081.221
|% 9,52
|
|GARAN
|7,86
|858.728.567
|% 4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6632
|7,7016
|% 0,76
|
|Frank
|6,5826
|6,6222
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7005
|1,7090
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.634
|14,74
|
|Altın Gr.
|336
|337
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,32
|27,32
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:34MPARK
Yüzde 6.35 oranında artışla 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 055 adet işlem
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Yüzde 8.27 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 668, 838 adet işlem
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2846, 03 artarak (% 2.67 ) 109, 450
-
17:30XU100
Endeks 91, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 9, 902.00 milyon TL de