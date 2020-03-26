***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarTCD Fon İzahnamesinin 3.4., 6.1.,6.3. ve 6.4 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2020 Tarih 12233903-305.04-E.3488 sayılı yazılı izni ile değiştirilmiştir. Değişiklikler 27.04.2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832320BIST