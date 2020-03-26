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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

26.03.2020 14:27
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

TCD Fon İzahnamesinin 3.4., 6.1.,6.3. ve 6.4  maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2020 Tarih 12233903-305.04-E.3488 sayılı yazılı izni ile değiştirilmiştir. Değişiklikler 27.04.2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832320


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
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