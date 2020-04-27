***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.04.2020 11:00
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCD Fon İzahnamesinin 3.4.,6.1., 6.3. ve 6.4. maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840243
BIST
12:16100.877
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 2.118,30
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.970
En Düşük
100.086
12:166,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:167,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:16386,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 386,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.382.153
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.364.626
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.121.521
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.721.133
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|TDGYO
|2,68
|1.129.194
|% -5,63
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|THYAO
|10,75
|582.974.486
|% 4,67
|
|GARAN
|8,32
|488.648.731
|% 2,46
|
|ECILC
|4,98
|322.470.857
|% 3,32
|
|ASELS
|27,30
|316.564.223
|% 2,32
|
|GUSGR
|3,32
|245.982.257
|% 7,10
|
|GUSGR
|3,32
|245.982.257
|% 7,10
|
|IHLGM
|1,08
|73.028.125
|% 2,86
|
|ODAS
|1,67
|108.449.022
|% 3,73
|
|ECILC
|4,98
|322.470.857
|% 3,32
|
|YKBNK
|2,09
|132.433.894
|% 3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6460
|8,6893
|% 0,85
|
|Frank
|7,1480
|7,1911
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.533
|-4,30
|
|Tam
|2.540
|2.599
|-4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.268
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,95
|23,95
|-0,86
|
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