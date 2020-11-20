***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12 / 11 / 2020 tarih ve 12233903- 305.04-11450 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, Tacirler Portföy Sirius Serbest Fon, Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fon ve Tacirler Portföy Vega Serbest Fon izahnamelerinin VI. nolu maddesi değiştirilmiş ve fonların izahnamelerine 6.7. nolu madde eklenmiştir. Değişiklikler 30 /12 / 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889443BIST