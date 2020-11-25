***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarTTL Fon İzahnamesinin 7.1.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11628 sayılı yazılı izni ile değiştirilmiştir. Değişiklikler 25.11.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889937BIST