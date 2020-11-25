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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

25.11.2020 15:09



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

TTL Fon İzahnamesinin 7.1.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11628 sayılı yazılı izni ile değiştirilmiştir. Değişiklikler 25.11.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889937


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