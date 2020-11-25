***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.11.2020 15:09
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTL Fon İzahnamesinin 7.1.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11628 sayılı yazılı izni ile değiştirilmiştir. Değişiklikler 25.11.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889937
BIST
16:241.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.328
16:247,9974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
16:249,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
16:24465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 465,08
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler16:24
|BURVA
|62,70
|6.631.969
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.605.709
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|89.331.338
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|59.943.250
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.020.785
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,96
|3.615.214.005
|% 1,10
|
|KRDMD
|5,10
|3.095.036.366
|% 3,66
|
|GARAN
|9,13
|2.779.540.124
|% 0,88
|
|TSKB
|2,68
|1.079.635.949
|% 2,68
|
|TUPRS
|92,55
|1.076.199.267
|% 2,72
|
|KRDMD
|5,10
|3.095.036.366
|% 3,66
|
|TSKB
|2,68
|1.079.635.949
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,01
|1.014.358.791
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,08
|706.646.248
|% -1,89
|
|GARAN
|9,13
|2.779.540.124
|% 0,88
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9919
|7,9974
|% -0,10
|
|Euro
|9,5157
|9,5237
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,6282
|10,6815
|% -0,33
|
|Frank
|8,7313
|8,7839
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1224
|2,1331
|% -0,26
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|7,69
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|12,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|14,79
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|7,16
|
|Çeyrek
|745
|763
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|48,22
|48,22
|0,44
|
Seans Raporu
16:24
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16:37QNBFB
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16:36XU100
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16:35OTKAR
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16:34ALCAR
Yüzde 9.13 oranında artışla 254.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 741 adet işlem
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16:32ECZYT
Yüzde 6.56 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 935 adet işlem