***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.12.2020 15:40
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TPF Fon'un unvanı ve stratejisi 18/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893840
BIST
17:011.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:017,6523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0504
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:019,3818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0760
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:01464,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,63
|Açılış
|: 464,14
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:59
|AKCNS
|16,85
|104.098.645
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|56.781.869
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.007.859
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.662.885
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.183.339
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|539.241.460
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.204.219
|% -9,98
|
|THYAO
|12,95
|2.068.270.940
|% -0,46
|
|PGSUS
|73,50
|1.316.599.498
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,19
|1.196.791.144
|% 2,34
|
|TCELL
|16,17
|1.071.580.769
|% 2,28
|
|GARAN
|9,84
|1.045.475.929
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,19
|1.196.791.144
|% 2,34
|
|TSKB
|1,76
|907.217.633
|% 4,76
|
|ISGYO
|2,46
|570.303.495
|% 7,42
|
|ODAS
|3,98
|682.093.215
|% 1,27
|
|GSDHO
|2,43
|400.315.889
|% 3,40
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6498
|7,6562
|% -0,60
|
|Euro
|9,3766
|9,3812
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3127
|10,3644
|% -0,97
|
|Frank
|8,6146
|8,6665
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0341
|2,0443
|% -0,64
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|1,14
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|-38,41
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-18,58
|
|Çeyrek
|742
|759
|-9,29
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,04
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:12DITAS
Yüzde 4.31 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 986 adet işlem
-
17:11TSKB
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 486, 585 adet işlem
-
17:10AKCNS
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 426, 897 adet işlem
-
17:09HLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 384, 509 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 21, 667.00 milyon TL de