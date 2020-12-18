Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

18.12.2020 15:40



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TPF Fon'un unvanı ve stratejisi 18/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
olarak değiştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893840


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:011.405
Değişim :  0,37% |  5,23
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 16,85 104.098.645 % 9,99  
BRYAT 460,50 56.781.869 % 9,98  
ALCAR 281,10 37.007.859 % 9,98  
SMART 8,27 25.662.885 % 9,97  
HLGYO 4,19 88.183.339 % 9,97  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Dolar 7,6498 7,6562 % -0,60  
Euro 9,3766 9,3812 % -0,81  
Sterlin 10,3127 10,3644 % -0,97  
Frank 8,6146 8,6665 % -0,63  
Riyal 2,0341 2,0443 % -0,64  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 1,14  
Altın Gr. 464 464 -2,64  
Cumhuriyet 3.080 3.127 -35,00  
Tam 3.062 3.140 -38,41  
Yarım 1.480 1.519 -18,58  
Çeyrek 742 759 -9,29  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 -0,01  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,06  
B. Petrol 51,54 51,54 0,04  
Seans Raporu 16:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru