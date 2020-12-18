***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarTPF Fon'un unvanı ve stratejisi 18/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonuolarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893840BIST