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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

30.12.2020 13:27



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

TCI Fon İzahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11450 sayılı yazılı izni ile VI. nolu maddesi  değiştirilmiş ve 6.7 nolu madde izahnameye eklenmiştir.. Değişiklikler 30.12.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895585


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