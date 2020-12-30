***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2020 13:27
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
TCI Fon İzahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11450 sayılı yazılı izni ile VI. nolu maddesi değiştirilmiş ve 6.7 nolu madde izahnameye eklenmiştir.. Değişiklikler 30.12.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895585
BIST
13:361.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
13:367,3453
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
13:369,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
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|Açılış
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TGSAS
|11,56
|114.141.382
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.867.981
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.183.003
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.158.880
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|13.094.397
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,55
|2.928.116
|% -4,44
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|DOAS
|29,00
|69.214.188
|% -4,04
|
|GUBRF
|82,05
|1.782.245.185
|% 7,33
|
|ASELS
|18,58
|1.759.196.430
|% 3,80
|
|HALKB
|5,65
|1.204.274.886
|% 4,24
|
|GARAN
|10,19
|1.189.895.797
|% 1,70
|
|VAKBN
|4,75
|975.889.914
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,17
|536.892.959
|% 0,46
|
|HALKB
|5,65
|1.204.274.886
|% 4,24
|
|VAKBN
|4,75
|975.889.914
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|742.161.602
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|455.759.390
|% 0,65
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3394
|7,3453
|% -0,68
|
|Euro
|8,9944
|9,0122
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,9484
|9,9983
|% -0,02
|
|Frank
|8,2823
|8,3321
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9508
|1,9605
|% -0,69
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,43
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-5,63
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,72
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|Çeyrek
|709
|725
|-1,36
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|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,07
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|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
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|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,28
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