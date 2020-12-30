***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2020 13:31
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
TCS Fon İzahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11450 sayılı yazılı izni ile VI. nolu maddesi değiştirilmiş ve 6.7 nolu madde izahnameye eklenmiştir.. Değişiklikler 30.12.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895589
BIST
14:081.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,53
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
14:087,3399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0555
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
14:088,9965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0914
En Düşük
8,9455
14:08443,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,34
|Açılış
|: 443,49
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|132.687.809
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.202.083
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.962.523
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.319.927
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|13.987.849
|% -8,09
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|DOKTA
|29,16
|684.666
|% -4,89
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|IDEAS
|13,55
|2.525.449
|% -3,90
|
|ASELS
|18,54
|1.842.170.819
|% 3,58
|
|GUBRF
|82,40
|1.823.056.524
|% 7,78
|
|GARAN
|10,21
|1.237.550.635
|% 1,90
|
|HALKB
|5,67
|1.216.720.582
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|988.297.028
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,17
|593.884.843
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.216.720.582
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|988.297.028
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|751.175.841
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|460.205.991
|% 0,65
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3343
|7,3368
|% -0,79
|
|Euro
|8,9849
|8,9976
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,9645
|10,0144
|% 0,14
|
|Frank
|8,2757
|8,3256
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,66
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,44
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,13
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,96
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,34
|