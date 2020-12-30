***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarTTV Fon İzahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11450 sayılı yazılı izni ile VI. nolu maddesi değiştirilmiş ve 6.7 nolu madde izahnameye eklenmiştir. Değişiklikler 30.12.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895595BIST