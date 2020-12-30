***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2020 13:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTV Fon İzahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11450 sayılı yazılı izni ile VI. nolu maddesi değiştirilmiş ve 6.7 nolu madde izahnameye eklenmiştir. Değişiklikler 30.12.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895595
BIST
14:081.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,53
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
14:087,3399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0555
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
14:088,9965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
14:08443,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,26
|Açılış
|: 443,49
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|132.697.747
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.202.950
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.967.745
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.319.927
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,45
|14.009.942
|% -9,02
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|DOKTA
|29,16
|684.666
|% -4,89
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|IDEAS
|13,55
|2.528.132
|% -3,90
|
|ASELS
|18,48
|1.852.667.548
|% 3,24
|
|GUBRF
|82,40
|1.830.321.401
|% 7,78
|
|GARAN
|10,21
|1.239.215.426
|% 1,90
|
|HALKB
|5,67
|1.220.864.923
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|993.549.764
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,17
|594.024.604
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.220.864.923
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|993.549.764
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|751.421.640
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|460.372.199
|% 0,65
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3343
|7,3368
|% -0,79
|
|Euro
|8,9849
|8,9976
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,9581
|10,0080
|% 0,08
|
|Frank
|8,2716
|8,3214
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,66
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,44
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-1,59
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,77
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|0,35
|
Seans Raporu
14:06
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-
14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 33 artarak (% 1.26 ) 1, 635
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14:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, HALKB, VAKBN
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14:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KSTUR, TGSAS
-
14:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, GUBRF, GARAN
-
14:21XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 21, 057.00 milyon TL de