***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2020 13:37
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
TTL Fon İzahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih 12233903-305.04-E.11450 sayılı yazılı izni ile VI. nolu maddesi değiştirilmiş ve 6.7 nolu madde izahnameye eklenmiştir.. Değişiklikler 30.12.2020 Tarihinde yürürlüğe girmektedir. Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895597
BIST
13:251.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:257,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0552
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:259,0115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:25443,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,19
|Açılış
|: 443,57
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TGSAS
|11,56
|114.105.777
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.836.868
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.174.896
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.435
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.151.485
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|11.792.935
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|BURVA
|50,85
|2.817.847
|% -3,88
|
|INVEO
|47,24
|40.714.663
|% -3,59
|
|ASELS
|18,59
|1.736.482.309
|% 3,85
|
|GUBRF
|82,45
|1.728.434.219
|% 7,85
|
|HALKB
|5,68
|1.189.172.534
|% 4,80
|
|GARAN
|10,22
|1.148.102.295
|% 2,00
|
|VAKBN
|4,74
|968.427.210
|% 1,94
|
|HALKB
|5,68
|1.189.172.534
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,74
|968.427.210
|% 1,94
|
|ODAS
|3,99
|734.404.832
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,18
|368.246.017
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|452.596.086
|% 0,65
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3358
|7,3401
|% -0,75
|
|Euro
|8,9940
|9,0088
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,9507
|10,0006
|% 0,00
|
|Frank
|8,2833
|8,3332
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -0,62
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,52
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,13
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,96
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,59
|51,59
|0,36
|