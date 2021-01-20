***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.01.2021 12:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TKF FON İzahnamesinin 1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler maddesi değiştirilmiş ve VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesi eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903444
BIST
15:581.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,97
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:587,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,4470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:589,0159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0415
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
15:58441,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 442,03
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GEREL
|7,81
|550.567.965
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.883.203
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.281.804
|% 9,99
|
|VERTU
|17,52
|85.874.054
|% 9,98
|
|BAGFS
|28,42
|174.828.328
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.056.107
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.442.388
|% -9,97
|
|TSKB
|1,98
|1.218.625.082
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,99
|1.107.642.720
|% 3,91
|
|SISE
|7,92
|703.739.873
|% -0,25
|
|GARAN
|10,01
|695.593.619
|% -1,18
|
|KARSN
|4,20
|689.773.016
|% 1,94
|
|TSKB
|1,98
|1.218.625.082
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,99
|1.107.642.720
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,45
|564.055.561
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|288.825.775
|% 0,00
|
|YGYO
|2,16
|344.281.721
|% -0,46
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4430
|7,4476
|% -0,23
|
|Euro
|9,0078
|9,0159
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,1528
|10,2037
|% 0,06
|
|Frank
|8,3327
|8,3829
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9806
|1,9906
|% -0,17
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-2,01
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.923
|2.995
|11,13
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|5,38
|
|Çeyrek
|709
|724
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:14DESPC
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 785, 510 adet işlem
-
16:13OYAYO
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 032, 736 adet işlem
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, ISCTR, TTKOM
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 38 kaybederek (% -0.60 ) 1, 380
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, AGYO, KONTR, COSMO, BEYAZ, VERTU, DOAS, INVEO, DITAS, INTEM