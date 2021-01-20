***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarTKF FON İzahnamesinin 1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler maddesi değiştirilmiş ve VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesi eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903444BIST