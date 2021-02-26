***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.02.2021 18:14
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23 / 02 / 2021 tarih ve 12233903- 305.04-2283 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy Serbest(Döviz) Fon izahnamesinin "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlığı altında yer alan (5.2.) nolu maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlığı altında yer alan giriş bölümü, "Pay Grupları" başlıklı (6.5.) nolu maddesi, "Performans Ücreti" başlıklı (6.6.) nolu maddesi ve "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri" başlıklı (6.7.) nolu maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 08/03/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913402
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1224
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1045
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05415,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,69
|Açılış
|: 415,84
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|2,53
|101.559.205
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.443.776
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|507.057
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|993.949
|% 10,00
|
|EGGUB
|224,70
|155.706.464
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.122.084
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.019.953
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.010.079
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|THYAO
|13,53
|2.433.630.264
|% 1,05
|
|KOZAL
|129,30
|1.826.219.595
|% 0,86
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|PGSUS
|89,20
|1.095.671.963
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,24
|896.430.342
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|463.500.438
|% -3,49
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|KARSN
|4,04
|861.528.850
|% -4,49
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4665
|7,4751
|% 1,66
|
|Euro
|9,0505
|9,0609
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3521
|% 0,31
|
|Frank
|8,1530
|8,2021
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9714
|1,9812
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|