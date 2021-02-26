***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23 / 02 / 2021 tarih ve 12233903- 305.04-2283 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy Serbest(Döviz) Fon izahnamesinin "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlığı altında yer alan (5.2.) nolu maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlığı altında yer alan giriş bölümü, "Pay Grupları" başlıklı (6.5.) nolu maddesi, "Performans Ücreti" başlıklı (6.6.) nolu maddesi ve "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri" başlıklı (6.7.) nolu maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 08/03/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913402BIST