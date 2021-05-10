***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2021 16:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fonu izahnamesinin 7.1.3. değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935814
BIST
17:021.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,69
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
17:028,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:0210,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:02488,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,09
|Açılış
|: 488,87
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:02
|INVEO
|132,00
|106.628.541
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.986.743
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.430
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.686.472
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.098.440
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,66
|109.320.604
|% -5,84
|
|PEKGY
|1,30
|54.723.325
|% -5,80
|
|GARAN
|7,77
|1.234.406.173
|% 0,65
|
|PETKM
|6,63
|1.000.198.082
|% 1,53
|
|THYAO
|13,18
|834.422.244
|% 1,46
|
|KOZAL
|129,90
|774.818.116
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,66
|748.089.915
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,15
|406.247.235
|% 0,94
|
|GARAN
|7,77
|1.234.406.173
|% 0,65
|
|PETKM
|6,63
|1.000.198.082
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,88
|229.196.818
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,07
|282.327.760
|% 2,68
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2559
|8,2573
|% 0,28
|
|Euro
|10,0523
|10,0604
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,6159
|11,6742
|% 1,17
|
|Frank
|9,1314
|9,1864
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,27
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|8,80
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-0,06
|