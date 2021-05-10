***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2021 17:02
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 7.1.3. maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935842
BIST
17:001.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
17:008,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:0010,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:00488,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,09
|Açılış
|: 488,87
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INVEO
|132,00
|106.626.561
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.490.189
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.186
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.679.605
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.072.643
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|PEKGY
|1,29
|54.686.264
|% -6,52
|
|DEVA
|29,66
|109.264.747
|% -5,84
|
|GARAN
|7,77
|1.233.983.573
|% 0,65
|
|PETKM
|6,63
|1.000.144.738
|% 1,53
|
|THYAO
|13,20
|830.394.741
|% 1,62
|
|KOZAL
|130,00
|773.619.525
|% 0,62
|
|KRDMD
|8,64
|743.858.591
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,14
|405.991.158
|% 0,47
|
|GARAN
|7,77
|1.233.983.573
|% 0,65
|
|PETKM
|6,63
|1.000.144.738
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,88
|228.635.517
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|282.230.846
|% 3,01
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2578
|8,2606
|% 0,32
|
|Euro
|10,0524
|10,0579
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,6182
|11,6764
|% 1,19
|
|Frank
|9,1338
|9,1889
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1952
|2,2063
|% 0,29
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|7,77
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,03
|