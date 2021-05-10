***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2021 17:03
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Sirius Serbest Fon izahnamesinin 7.1.2. maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935844
BIST
17:121.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,01
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:128,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:1210,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0283
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:12488,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,07
|Açılış
|: 488,86
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:12
|INVEO
|132,00
|106.645.569
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.548.615
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.748.020
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.614.607
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.149.084
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,62
|111.820.904
|% -5,97
|
|PEKGY
|1,30
|54.984.973
|% -5,80
|
|GARAN
|7,83
|1.383.241.960
|% 1,42
|
|PETKM
|6,62
|1.026.603.341
|% 1,38
|
|THYAO
|13,22
|842.725.168
|% 1,77
|
|KRDMD
|8,71
|821.006.946
|% 2,71
|
|KOZAL
|130,00
|782.875.930
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,16
|434.602.059
|% 1,41
|
|GARAN
|7,83
|1.383.241.960
|% 1,42
|
|PETKM
|6,62
|1.026.603.341
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,87
|232.776.166
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,71
|821.006.946
|% 2,71
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2559
|8,2593
|% 0,31
|
|Euro
|10,0506
|10,0551
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6323
|11,6906
|% 1,32
|
|Frank
|9,1423
|9,1973
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1952
|2,2062
|% 0,29
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,99
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,03
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,25
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27IHGZT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 821, 043 adet işlem
-
17:25BUCIM
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 783, 807 adet işlem
-
17:24BRKSN
Yüzde 6.97 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 108, 576 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, AKBNK
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, GUBRF