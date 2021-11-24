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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

24.11.2021 11:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 1.1., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.1, 5.5, 6.1, 7.1.1 ve 7.1.2 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan  23/11/2021 .tarih ve -E-12233903-305.01.01-13328 sayılı izin doğ
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TUCLK 16,00 42.433.277 % 9,97  
DOBUR 240,50 6.009.374 % 9,97  
KARTN 60,35 46.232.290 % 9,93  
DURDO 21,06 10.520.515 % 9,92  
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Riyal 3,3659 3,3828 % -1,25  
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Altın Gr. 722 723 -15,94  
Cumhuriyet 4.801 4.874 45,00  
Tam 4.741 4.877 10,83  
Yarım 2.291 2.359 5,23  
Çeyrek 1.149 1.180 2,62  
Gümüş.Ons 23,61 23,64 -0,05  
Gümüş Gr. 9,53 9,54 -0,23  
B. Petrol 82,57 82,57 0,26  
Seans Raporu 12:49
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