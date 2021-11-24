***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 1.1., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.1, 5.5, 6.1, 7.1.1 ve 7.1.2 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/11/2021 .tarih ve -E-12233903-305.01.01-13328 sayılı izin doğ