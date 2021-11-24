***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.11.2021 11:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 1.1., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.1, 5.5, 6.1, 7.1.1 ve 7.1.2 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/11/2021 .tarih ve -E-12233903-305.01.01-13328 sayılı izin doğ
12:511.825
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 40,04
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
12:5112,6338
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1735
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
12:5114,1612
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,2761
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
12:51729,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -8,63
|Açılış
|: 729,92
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PRKAB
|65,45
|23.011.762
|% 10,00
|
|TUCLK
|16,00
|42.433.277
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|KARTN
|60,35
|46.232.290
|% 9,93
|
|DURDO
|21,06
|10.520.515
|% 9,92
|
|KZBGY
|33,76
|49.049.361
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|TETMT
|238,70
|13.163.390
|% -5,80
|
|IDEAS
|40,14
|19.705.356
|% -5,33
|
|GESAN
|23,96
|34.439.493
|% -4,85
|
|GARAN
|11,81
|2.248.242.516
|% 2,07
|
|PETKM
|8,05
|1.323.143.889
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,50
|1.307.952.427
|% 1,74
|
|KRDMD
|8,98
|1.281.355.462
|% 3,10
|
|AKBNK
|6,95
|1.178.973.045
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,50
|1.307.952.427
|% 1,74
|
|GARAN
|11,81
|2.248.242.516
|% 2,07
|
|EKGYO
|2,22
|412.867.481
|% 2,30
|
|AKBNK
|6,95
|1.178.973.045
|% 0,72
|
|PETKM
|8,05
|1.323.143.889
|% 1,51
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6304
|12,6420
|% -1,29
|
|Euro
|14,1558
|14,1699
|% -1,85
|
|Sterlin
|16,8747
|16,9593
|% -1,37
|
|Frank
|13,4919
|13,5732
|% -1,43
|
|Riyal
|3,3659
|3,3828
|% -1,25
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,35
|
|Altın Gr.
|722
|723
|-15,94
|
|Cumhuriyet
|4.801
|4.874
|45,00
|
|Tam
|4.741
|4.877
|10,83
|
|Yarım
|2.291
|2.359
|5,23
|
|Çeyrek
|1.149
|1.180
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|0,26
|