***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.12.2021 10:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Değişken Fonu izahnamelerinin 6.1, 6.3, 6.4 maddeleri, Fon paylarının alım satım talimatlarının gerçekleştirileceği pay fiyatının belirlenmesinde esas alınan son emir iletim saati 13.00 iken, 13.30 olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981358
BIST
13:011.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,49
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0113,7529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0447
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0115,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0690
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:01784,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -4,45
|Açılış
|: 784,82
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:01
|INTEM
|66,00
|26.757.034
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.793.622
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|BAGFS
|12,70
|9.036.140
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|248.809.015
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,24
|39.201.569
|% -6,27
|
|ISBTR
|47.999,90
|146.000
|% -5,88
|
|SISE
|14,33
|2.088.428.885
|% 7,42
|
|KRDMD
|9,60
|1.369.042.193
|% 3,23
|
|THYAO
|19,24
|1.114.590.426
|% 2,94
|
|GARAN
|11,82
|1.083.356.279
|% -0,17
|
|ASELS
|22,96
|1.043.415.205
|% 1,86
|
|ODAS
|1,67
|298.988.697
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,53
|550.577.910
|% -0,56
|
|SISE
|14,33
|2.088.428.885
|% 7,42
|
|KRDMD
|9,60
|1.369.042.193
|% 3,23
|
|TSKB
|1,63
|186.673.878
|% 0,00
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7429
|13,7529
|% -0,32
|
|Euro
|15,4898
|15,5108
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,1142
|18,2051
|% -0,66
|
|Frank
|14,7713
|14,8603
|% -0,52
|
|Riyal
|3,6393
|3,6575
|% -0,74
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|