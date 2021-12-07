***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 6.1, 6.3, 6.4 maddeleri, Fon paylarının alım satım talimatlarının gerçekleştirileceği pay fiyatının belirlenmesinde esas alınan son emir iletim saati 13.00 iken, 13.30 olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981359BIST