***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2021 14:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 1.1., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.1, 5.5, 6.1, 7.1.1 ve 7.1.2 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/11/2021 .tarih ve - 12233903-305.01.01-13328 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986346
BIST
17:461.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:4611,3417
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 0,3503
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:4612,9166
En Yüksek
|Değişim
|: 3,84%
|| 0,4771
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:46662,15
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 23,82
|Açılış
|: 662,15
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ISKPL
|5,39
|103.701.744
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|11.596.558
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.881.668
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,27
|68.583.967
|% -8,73
|
|SANFM
|31,44
|15.443.630
|% -7,04
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
|
|THYAO
|21,12
|2.129.696.744
|% 0,00
|
|SASA
|50,70
|1.878.208.165
|% 6,51
|
|EREGL
|28,96
|1.860.683.513
|% 2,04
|
|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|YKBNK
|3,65
|1.324.348.189
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,24
|635.793.724
|% 0,90
|
|GARAN
|11,72
|2.187.717.367
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,48
|1.578.058.284
|% 0,53
|
|TSKB
|1,51
|195.550.231
|% 0,67
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3575
|11,3970
|% 3,69
|
|Euro
|12,8674
|12,9283
|% 3,93
|
|Sterlin
|15,1926
|15,2688
|% 3,37
|
|Frank
|12,3039
|12,3780
|% 3,30
|
|Riyal
|3,0106
|3,0257
|% 3,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,04
|
|Altın Gr.
|659
|659
|20,74
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,52
|