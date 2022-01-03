***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 21:08
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TTL İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988328
BIST
10:151.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 32,78
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1513,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2094
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1514,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1764
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:15769,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 10,96
|Açılış
|: 769,96
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:15
|CRFSA
|46,22
|3.197.500
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|31.996.014
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|INTEM
|105,00
|1.970.497
|% 6,65
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|PRKAB
|63,85
|37.632.582
|% -4,06
|
|SANEL
|6,17
|414.440
|% -3,29
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|EREGL
|29,66
|205.701.840
|% 1,44
|
|SISE
|14,19
|154.031.022
|% 2,38
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|GARAN
|11,49
|127.488.272
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,25
|72.456.894
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,48
|59.674.411
|% 0,58
|
|TSPOR
|7,07
|102.644.290
|% 6,16
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2347
|13,2777
|% 1,60
|
|Euro
|14,9402
|14,9782
|% 1,19
|
|Sterlin
|17,7737
|17,8628
|% 1,01
|
|Frank
|14,3601
|14,4467
|% 1,14
|
|Riyal
|3,5149
|3,5325
|% 1,05
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,84
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,11
|