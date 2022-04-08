***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fon'un izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile 1.1. no.lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30.03.2022 tarih ve 12233903- 305.04-19306 sayılı izin doğrultusundadeğiştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017756BIST