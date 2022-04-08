***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 11:03
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fon'un izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile 1.1. no.lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30.03.2022 tarih ve 12233903- 305.04-19306 sayılı izin doğrultusunda
değiştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017756
BIST
12:022.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 32,10
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:0214,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:0216,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0671
En Düşük
15,9947
12:02916,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,35
|Açılış
|: 916,30
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:02
|MZHLD
|34,12
|3.248.430
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.581.745
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.780.767
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.827.204
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.373.342
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|GARAN
|13,16
|3.091.459.867
|% 4,36
|
|THYAO
|35,52
|1.107.632.200
|% -0,28
|
|ASELS
|26,58
|996.784.919
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,36
|914.221.298
|% 3,98
|
|PETKM
|9,88
|835.046.528
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,63
|795.076.312
|% 2,73
|
|GARAN
|13,16
|3.091.459.867
|% 4,36
|
|YKBNK
|4,53
|793.116.527
|% 3,19
|
|ODAS
|2,19
|370.666.307
|% 3,79
|
|AKBNK
|8,36
|914.221.298
|% 3,98
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7492
|14,7556
|% 0,13
|
|Euro
|16,0371
|16,0477
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,1783
|19,2744
|% -0,13
|
|Frank
|15,7091
|15,8037
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 0,13
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,06
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|