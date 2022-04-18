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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

18.04.2022 15:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021468


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BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 59,50 4.058.852 % 9,98  
OYAYO 6,99 5.106.736 % 9,91  
ISKPL 5,08 88.006.078 % 9,72  
TDGYO 7,62 17.086.133 % 8,86  
KUYAS 6,05 23.435.684 % 8,23  
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15:32 Alış Satış %  
Dolar 14,6459 14,6480 % 0,11  
Euro 15,8312 15,8412 % 0,09  
Sterlin 19,0415 19,1370 % -0,08  
Frank 15,4749 15,5682 % 0,15  
Riyal 3,8940 3,9135 % 0,09  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.997 21,89  
Altın Gr. 939 939 9,88  
Cumhuriyet 6.210 6.304 63,00  
Tam 6.187 6.342 70,01  
Yarım 2.991 3.068 33,86  
Çeyrek 1.500 1.534 16,93  
Gümüş.Ons 26,16 26,21 0,52  
Gümüş Gr. 12,29 12,31 0,22  
B. Petrol 112 112 0,68  
Seans Raporu 15:32
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