***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.04.2022 15:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021468
BIST
15:342.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,97
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
15:3414,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6556
En Düşük
14,6093
15:3415,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
15:34939,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,44
|Açılış
|: 939,62
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,81
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler15:32
|OYYAT
|59,50
|4.058.852
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|5.106.736
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,08
|88.006.078
|% 9,72
|
|TDGYO
|7,62
|17.086.133
|% 8,86
|
|KUYAS
|6,05
|23.435.684
|% 8,23
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,47
|29.003.580
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,45
|63.797.736
|% -5,68
|
|KARYE
|16,37
|236.505.286
|% -5,21
|
|KAPLM
|55,85
|7.945.341
|% -5,18
|
|GARAN
|14,09
|2.344.614.062
|% 1,37
|
|THYAO
|37,82
|1.747.519.057
|% 0,21
|
|ASELS
|27,90
|1.438.008.227
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,21
|1.414.796.527
|% 0,39
|
|TUPRS
|252,40
|1.285.881.475
|% -2,81
|
|TSKB
|1,97
|676.436.778
|% 4,79
|
|YKBNK
|5,21
|1.414.796.527
|% 0,39
|
|VAKBN
|4,30
|968.285.897
|% 4,88
|
|ODAS
|2,38
|418.414.132
|% 2,59
|
|GARAN
|14,09
|2.344.614.062
|% 1,37
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6459
|14,6480
|% 0,11
|
|Euro
|15,8312
|15,8412
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,0415
|19,1370
|% -0,08
|
|Frank
|15,4749
|15,5682
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8940
|3,9135
|% 0,09
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|21,89
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,88
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.187
|6.342
|70,01
|
|Yarım
|2.991
|3.068
|33,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|16,93
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,68
|
Seans Raporu
15:32
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15:46DYOBY
Yüzde 4.18 oranında artışla 10.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 585 adet işlem
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15:45OYAKC
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 468, 766 adet işlem
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15:44XU100
Endeks 2, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 30, 795.00 milyon TL de
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15:44PAMEL
Yüzde 4.17 oranında artışla 122.30 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 996 adet işlem
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15:43KOZAA
Yüzde 4.69 oranında artışla 33.02 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 570, 513 adet işlem