***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.06.2022 12:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.04.2022 tarih ve E-12233903-305.04-20896 sayılı izni doğrultusunda Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy Vega Serbest Fon izahnamesinin Giriş ve Kısatltmalar bölümleri ile 1.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3, 5.5, 7.1.2, ve 8.2 no.lu maddeleri değiştirilmiştir.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1. Fonun yatırım stratejisine "Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur." ve "Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır." hükümleri eklenmiş olup, bu hükümlere uygun olarak izahnamenin ilgili maddeleri güncellenmiştir.
2. Yatırım stratejisinde yapılan değişiklik kapsamında Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak olup, bu kapsamda Fon unvanına "(TL)" ibaresi eklenmiştir.
Eski Fon Unvanı
Yeni Fon Unvanı
Tacirler Portföy Vega Serbest Fon
Tacirler Portföy Vega Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036894
BIST
14:072.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,66
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:0717,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:0718,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:071.012,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.012,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IDEAS
|19,69
|15.493.758
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.308.840
|% 10,00
|
|FONET
|15,78
|81.337.426
|% 9,97
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|7.928.370
|% 9,74
|
|TSGYO
|4,94
|4.492.337
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,08
|72.460.614
|% -7,90
|
|MOBTL
|1,75
|145.211.535
|% -6,42
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,10
|2.509.531.388
|% 0,21
|
|EREGL
|30,82
|1.081.333.414
|% -1,03
|
|SISE
|21,68
|947.408.194
|% -2,17
|
|SASA
|43,06
|833.105.111
|% 1,03
|
|KRDMD
|13,07
|665.046.511
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,59
|327.621.535
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|421.240.108
|% -1,48
|
|ODAS
|2,85
|233.399.222
|% 1,06
|
|MOBTL
|1,75
|145.211.535
|% -6,42
|
|DOHOL
|4,03
|255.068.322
|% -0,74
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2642
|17,2742
|% 0,07
|
|Euro
|18,0272
|18,0598
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,8279
|20,9324
|% -0,19
|
|Frank
|17,3101
|17,4144
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5892
|4,6123
|% 0,10
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|4,52
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-22,00
|
|Tam
|6.720
|6.817
|-1,00
|
|Yarım
|3.299
|3.334
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,09
|