***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.09.2022 17:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063125
BIST
16:463.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -14,49
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
16:4618,2457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
16:4618,2833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0899
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
16:461.000,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.000,05
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler16:44
|DESA
|31,72
|39.559.202
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|46.903.705
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.444.307
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|73.678.801
|% 9,98
|
|KIMMR
|8,49
|105.431.127
|% 9,97
|
|ZRGYO
|4,32
|98.980.407
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.314.873.819
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|70.015.214
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,38
|7.038.275.854
|% -7,40
|
|ASELS
|32,90
|5.507.339.639
|% 9,67
|
|THYAO
|73,25
|4.777.128.896
|% 3,02
|
|AKBNK
|14,19
|3.253.013.158
|% -9,96
|
|EREGL
|30,66
|2.557.435.437
|% 0,52
|
|EKGYO
|4,46
|2.454.751.032
|% -7,47
|
|KRDMD
|13,38
|7.038.275.854
|% -7,40
|
|YKBNK
|7,86
|2.475.481.574
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.253.013.158
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,46
|293.428.550
|% -0,68
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2351
|18,2526
|% 0,02
|
|Euro
|18,2549
|18,2666
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0340
|21,1395
|% 0,58
|
|Frank
|18,8905
|19,0043
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% -0,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,97
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.752
|6.806
|-10,00
|
|Yarım
|3.290
|3.327
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|1,04
|
Seans Raporu
16:44
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16:58KRDMD
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 941, 063 adet işlem
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 87 kaybederek (% -0.58 ) 3, 042
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, PAGYO, IEYHO, KIMMR, ARSAN, PENGD, KNFRT, TUKAS
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16:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GARAN, AKBNK, HALKB, QNBFL, HKTM, YKBNK, VAKBN, ICBCT, ISCTR, TSKB