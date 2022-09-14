***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.09.2022 17:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063128
BIST
17:013.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -19,16
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:0118,2426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:0118,2571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:01998,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 998,96
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KNFRT
|12,33
|47.094.105
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.765.097
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.570.780
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|73.954.548
|% 9,98
|
|KIMMR
|8,49
|105.900.089
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.317.550.776
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|70.801.146
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|106.755.740
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,31
|7.256.046.115
|% -7,89
|
|ASELS
|32,90
|5.589.651.738
|% 9,67
|
|THYAO
|72,90
|4.904.731.777
|% 2,53
|
|AKBNK
|14,19
|3.259.662.592
|% -9,96
|
|EREGL
|30,52
|2.631.875.053
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,46
|2.605.895.780
|% -7,47
|
|KRDMD
|13,31
|7.256.046.115
|% -7,89
|
|YKBNK
|7,86
|2.476.836.025
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.259.662.592
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|303.037.809
|% -2,04
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2383
|18,2409
|% -0,05
|
|Euro
|18,2342
|18,2540
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,0321
|21,1376
|% 0,58
|
|Frank
|18,8931
|19,0069
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8394
|4,8636
|% -0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|1,05
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.827
|3,00
|
|Tam
|6.757
|6.809
|-7,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|95,23
|95,23
|2,06
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14MEPET
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 368, 275 adet işlem
-
17:12ISGYO
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 750, 650 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, GUBRF, KOZAL
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 17 kaybederek (% -0.66 ) 3, 040
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUKAS, PENGD, KIMMR, RODRG, IEYHO, KNFRT, PRDGS, ARSAN, ULUFA, PAGYO