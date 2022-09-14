***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.09.2022 17:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063138
BIST
17:523.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 8,23
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.439
En Düşük
3.277
17:5218,2474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:5218,2925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:521.000,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.000,36
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ASELS
|33,00
|5.764.593.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|225.033.687
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.571.165
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|139.856.981
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.663.752
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.324.832.710
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|122.214.586
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.558.599
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,45
|7.963.824.992
|% -6,92
|
|ASELS
|33,00
|5.764.593.439
|% 10,00
|
|THYAO
|73,50
|5.472.377.562
|% 3,38
|
|AKBNK
|14,19
|3.277.222.362
|% -9,96
|
|EREGL
|31,00
|2.977.013.617
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,38
|2.920.504.059
|% -9,13
|
|KRDMD
|13,45
|7.963.824.992
|% -6,92
|
|YKBNK
|7,86
|2.493.094.175
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.277.222.362
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|316.690.332
|% -2,04
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2411
|18,2474
|% -0,01
|
|Euro
|18,2687
|18,2925
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0424
|21,1480
|% 0,63
|
|Frank
|18,9129
|19,0268
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% -0,05
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,69
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.759
|6.820
|4,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|1,52
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS