***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGiriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.11., 3.1., 3.3., 3.4., 5.5., 5.6., "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümü, 6.3., 6.4., 7.1., 7.1.2., 12.1. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2.9. ve 2.10. maddeleri çıkarılmış, 8.1. ve 8.2. maddelerinin çıkarılmasıyla "VIII. Fonun Vergilendirmesi" bölümü değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151299BIST