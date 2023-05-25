***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.05.2023 14:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy Para Piyasası Fonu (Fon) izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.9., 2.11., 3.1., 3.3., 5.5., 5.6., 7.1., 7.1.3. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8.1. ve 8.2. maddelerinin çıkarılmasıyla "VIII. Fonun Vergilendirmesi" bölümü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153790
BIST
16:204.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 23,65
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:2019,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0558
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
19,9455
En Düşük
19,8779
16:2021,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0662
|Açılış
|: 14,7731
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7585
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:201.249,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,98
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.185
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|135.986.685
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.626.112
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,60
|892.733.535
|% 9,20
|
|SAMAT
|21,12
|57.979.299
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.716
|% -9,96
|
|RODRG
|44,84
|77.573.065
|% -8,30
|
|AVHOL
|25,58
|211.341.965
|% -7,92
|
|CELHA
|27,82
|28.450.262
|% -5,89
|
|THYAO
|134,60
|2.550.015.675
|% 1,36
|
|SASA
|49,20
|1.901.147.955
|% -2,86
|
|EUPWR
|81,55
|1.621.662.461
|% 5,43
|
|CWENE
|145,10
|1.556.425.087
|% 8,93
|
|ASTOR
|50,55
|1.271.823.026
|% 3,25
|
|EKGYO
|6,31
|941.844.101
|% 2,27
|
|ISCTR
|10,33
|1.243.878.081
|% 1,18
|
|YKBNK
|8,93
|1.023.786.534
|% 2,53
|
|AKBNK
|14,35
|1.147.863.342
|% 2,87
|
|KLGYO
|2,09
|116.830.838
|% 7,73
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9147
|19,9455
|% 0,28
|
|Euro
|21,4047
|21,4452
|% 0,31
|
|Sterlin
|24,5441
|24,6672
|% 0,09
|
|Frank
|21,9120
|22,0440
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2981
|5,3247
|% 0,20
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,12
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|-233,00
|
|Tam
|9.145
|9.396
|-220,30
|
|Yarım
|4.494
|4.619
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.254
|2.309
|-43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,75
|14,77
|0,01
|
|B. Petrol
|76,64
|76,64
|-1,72
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35AVOD
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 984, 198 adet işlem
-
16:33ONCSM
Yüzde 6.73 oranında artışla 87.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 716, 040 adet işlem
-
16:32ONCSM
Yüzde 6.92 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 715, 289 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 31 artarak (% 0.35 ) 4, 899
-
16:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ISCTR