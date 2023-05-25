***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy Para Piyasası Fonu (Fon) izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.9., 2.11., 3.1., 3.3., 5.5., 5.6., 7.1., 7.1.3. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8.1. ve 8.2. maddelerinin çıkarılmasıyla "VIII. Fonun Vergilendirmesi" bölümü değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153790BIST