***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1, 2.3., 2.5., 2.10., 3.1., 3.3., 3.4., 5.5.,5.6.,7.1., 7.1.2.maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,2.8. ve 2.9. maddeleri çıkarılmış,8.1. ve 8.2. maddelerinin çıkarılmasıyla "VIII. Fonun Vergilendirmesi" bölümü şekilde değiştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166074BIST