***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.11.2020 15:11
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTL Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889938
BIST
16:271.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.328
16:277,9988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
16:279,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
16:27465,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 465,69
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler16:27
|BURVA
|62,70
|6.631.969
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.605.709
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|89.239.035
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|59.932.949
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.008.006
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,97
|3.605.130.352
|% 1,18
|
|KRDMD
|5,10
|3.090.124.205
|% 3,66
|
|GARAN
|9,14
|2.765.184.550
|% 0,99
|
|TSKB
|2,68
|1.078.620.238
|% 2,68
|
|TUPRS
|92,65
|1.073.699.629
|% 2,83
|
|KRDMD
|5,10
|3.090.124.205
|% 3,66
|
|TSKB
|2,68
|1.078.620.238
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,00
|1.003.891.565
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|689.148.635
|% -1,89
|
|GARAN
|9,14
|2.765.184.550
|% 0,99
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9913
|7,9988
|% -0,08
|
|Euro
|9,5152
|9,5244
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,6194
|10,6727
|% -0,41
|
|Frank
|8,7290
|8,7816
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1219
|2,1325
|% -0,29
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|8,68
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|12,00
|
|Tam
|3.076
|3.156
|16,77
|
|Yarım
|1.487
|1.527
|8,11
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,41
|48,41
|0,63
|
Seans Raporu
16:27
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16:37QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 891 adet işlem
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16:36XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 28, 823.00 milyon TL de
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16:35OTKAR
Yüzde 6.93 oranında artışla 253.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 469, 566 adet işlem
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16:34ALCAR
Yüzde 9.13 oranında artışla 254.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 741 adet işlem
-
16:32ECZYT
Yüzde 6.56 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 935 adet işlem