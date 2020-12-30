***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.12.2020 13:27
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCI Fon Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895586
BIST
13:291.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,94
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:297,3390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0564
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:299,0107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0480
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:29443,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,32
|Açılış
|: 443,44
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:27
|TGSAS
|11,56
|114.107.557
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.846.738
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.273.650
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.182.400
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.157.286
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|12.645.965
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,55
|2.887.254
|% -4,44
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|RAYSG
|15,67
|3.383.619
|% -3,87
|
|ASELS
|18,62
|1.749.888.356
|% 4,02
|
|GUBRF
|82,10
|1.741.659.271
|% 7,39
|
|HALKB
|5,66
|1.197.198.903
|% 4,43
|
|GARAN
|10,21
|1.153.624.175
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,75
|969.912.026
|% 2,15
|
|HALKB
|5,66
|1.197.198.903
|% 4,43
|
|EKGYO
|2,18
|446.072.266
|% 0,93
|
|VAKBN
|4,75
|969.912.026
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|735.728.589
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,07
|453.996.185
|% 0,33
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3367
|7,3398
|% -0,75
|
|Euro
|8,9918
|9,0153
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,9453
|9,9952
|% -0,05
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% -0,68
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,38
|