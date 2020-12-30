***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.12.2020 13:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTV Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895596
BIST
17:121.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:127,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:129,0405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:12445,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,05
|Açılış
|: 445,70
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.404.401
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.587.609
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.548.304
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|26.031.207
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,15
|16.591.647
|% -7,83
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|OSMEN
|31,68
|3.540.499
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,36
|4.209.765
|% -5,25
|
|GUBRF
|83,80
|3.044.355.482
|% 9,61
|
|ASELS
|18,44
|2.245.208.147
|% 3,02
|
|GARAN
|10,28
|1.618.279.981
|% 2,59
|
|KOZAL
|97,85
|1.560.149.172
|% 2,73
|
|HALKB
|5,65
|1.390.944.679
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,16
|688.804.313
|% 0,00
|
|HALKB
|5,65
|1.390.944.679
|% 4,24
|
|VAKBN
|4,75
|1.124.205.028
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|876.881.300
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,82
|1.163.455.624
|% 3,01
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3703
|7,3753
|% -0,27
|
|Euro
|9,0283
|9,0560
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,9886
|10,0387
|% 0,38
|
|Frank
|8,3116
|8,3617
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% -0,39
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|0,88
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|51,07
|51,07
|-0,16
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, EKGYO
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 47 artarak (% 1.41 ) 1, 330
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, SNKRN, TGSAS, UMPAS, KSTUR, SILVR, CLEBI, TKNSA, UTPYA, VKING
-
17:26
YBTAS, VKING, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
NIBAS, IDEAS, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında