***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarTPF Fon'un unvanı ve stratejisi 18/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu olarak değiştirilmektedir. Güncel izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903051BIST