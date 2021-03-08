***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.03.2021 19:36
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/02/2021 tarih ve 12233903- 305.04-2283 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlığı altında yer alan (5.2.) nolu maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlığı altında yer alan giriş bölümü, "Pay Grupları" başlıklı (6.5.) nolu maddesi, "Performans Ücreti" başlıklı (6.6.) nolu maddesi ve "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri" başlıklı (6.7.) nolu maddesi değiştirilmiştir. Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916303
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,1957
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7346
En Düşük
7,4989
18:059,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1788
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1775
En Düşük
8,8190
18:05416,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,60
|Açılış
|: 416,88
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7152
|7,7236
|% 2,54
|
|Euro
|9,1451
|9,1616
|% 2,02
|
|Sterlin
|10,6292
|10,6825
|% 2,22
|
|Frank
|8,2131
|8,2626
|% 1,93
|
|Riyal
|2,0506
|2,0609
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-19,15
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,60
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,79
|68,79
|-0,57
|