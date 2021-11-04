***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.11.2021 13:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/10/2021 tarih ve 12233903- 12088 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy İstatistiksel Serbest Özel Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" ile "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı" bölümünde 12.1. maddesi değiştirilmiştir.
Değişiklikler 04/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974683
BIST
13:291.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 23,89
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:299,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0685
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
13:2911,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0247
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:29555,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,59
|Açılış
|: 555,08
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,24
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:29
|PRKAB
|27,16
|95.555.942
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.837.447
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|44.542.435
|% 9,76
|
|ADESE
|1,25
|56.800.792
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.213.103
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.176.547
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,70
|222.567.704
|% -7,11
|
|CANTE
|12,15
|64.308.545
|% -6,54
|
|DGKLB
|2,37
|112.287.632
|% -5,58
|
|THYAO
|16,70
|2.016.358.284
|% 7,19
|
|GARAN
|10,52
|1.401.423.106
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,29
|514.528.735
|% 0,55
|
|TSKB
|1,55
|495.528.242
|% 3,33
|
|ISCTR
|6,04
|384.815.336
|% 1,34
|
|TSKB
|1,55
|495.528.242
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,10
|156.136.182
|% 0,92
|
|GARAN
|10,52
|1.401.423.106
|% 1,35
|
|THYAO
|16,70
|2.016.358.284
|% 7,19
|
|GLYHO
|1,93
|222.257.587
|% 7,22
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7029
|9,7092
|% 0,71
|
|Euro
|11,2145
|11,2253
|% 0,22
|
|Sterlin
|13,1837
|13,2498
|% 0,23
|
|Frank
|10,5823
|10,6461
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5804
|2,5934
|% 0,73
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,60
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.647
|3.739
|20,42
|
|Yarım
|1.763
|1.808
|9,87
|
|Çeyrek
|884
|904
|4,94
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,18
|