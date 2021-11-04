***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/10/2021 tarih ve 12233903- 12088 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy İstatistiksel Serbest Özel Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" ile "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı" bölümünde 12.1. maddesi değiştirilmiştir.Değişiklikler 04/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974683BIST