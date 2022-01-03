***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 21:11
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TNH Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988339
BIST
10:161.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 31,97
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1613,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2058
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1614,9965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1947
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:16769,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 10,96
|Açılış
|: 769,96
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:16
|CRFSA
|46,22
|3.207.992
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|32.345.843
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|EDIP
|3,27
|9.457.807
|% 6,86
|
|PRKAB
|64,10
|42.403.037
|% -3,68
|
|BAGFS
|17,11
|15.923.556
|% -3,33
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,44
|335.237.444
|% 2,75
|
|EREGL
|30,00
|274.892.024
|% 2,60
|
|SISE
|14,22
|189.087.048
|% 2,60
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,24
|76.066.280
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,51
|83.038.806
|% 1,45
|
|KRDMD
|9,72
|167.294.731
|% 2,75
|
|TSPOR
|7,18
|119.591.153
|% 7,81
|
|GARAN
|11,52
|175.632.011
|% 0,52
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2312
|13,2741
|% 1,57
|
|Euro
|14,9217
|14,9965
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,8182
|17,9076
|% 1,26
|
|Frank
|14,3920
|14,4787
|% 1,37
|
|Riyal
|3,5242
|3,5418
|% 1,32
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,39
|
|Altın Gr.
|770
|770
|10,96
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|0,09
|
|B. Petrol
|78,79
|78,79
|-0,19
|