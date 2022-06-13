***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.06.2022 12:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
11.06.2022 TTV FON GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036895
BIST
12:302.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -17,62
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
12:3017,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1430
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
12:3018,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0942
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
12:301.028,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.028,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.399.893
|% 9,91
|
|FONET
|14,33
|79.607.896
|% 9,81
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|EUREN
|23,46
|270.492.184
|% 8,61
|
|TSGYO
|5,48
|71.500.395
|% -9,87
|
|ULUUN
|19,62
|61.791.599
|% -5,58
|
|TGSAS
|14,13
|8.039.486
|% -4,98
|
|EREGL
|31,74
|1.251.586.690
|% -4,51
|
|CEMTS
|28,48
|34.896.100
|% -4,30
|
|THYAO
|46,70
|2.743.171.115
|% 0,00
|
|EREGL
|31,74
|1.251.586.690
|% -4,51
|
|SASA
|42,30
|709.690.846
|% -3,78
|
|SISE
|22,10
|639.146.932
|% -0,54
|
|KRDMD
|13,43
|621.092.099
|% -4,00
|
|SEGYO
|1,22
|150.204.797
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,58
|268.862.755
|% -0,39
|
|DOHOL
|4,05
|394.346.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,71
|400.733.738
|% -0,84
|
|THYAO
|46,70
|2.743.171.115
|% 0,00
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2501
|17,2534
|% 0,84
|
|Euro
|18,0768
|18,1058
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,9924
|21,0977
|% -0,06
|
|Frank
|17,3125
|17,4168
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5804
|4,6034
|% 0,73
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-14,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|16,00
|
|Tam
|6.799
|6.909
|-31,00
|
|Yarım
|3.338
|3.379
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,10
|