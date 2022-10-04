***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2022 17:09
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067063
BIST
16:573.464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 71,85
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:5718,5467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:5718,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2408
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4847
En Düşük
18,1735
16:571.019,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.019,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:57
|AKSA
|66,00
|527.034.813
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.354.585
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.400.153.600
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|57.939.659
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|193.416.202
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|INFO
|11,90
|43.458.802
|% -6,30
|
|THYAO
|80,05
|6.751.544.553
|% 3,09
|
|SASA
|78,40
|3.400.153.600
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,59
|3.360.300.203
|% 1,45
|
|VAKBN
|7,88
|3.186.027.935
|% 3,41
|
|YKBNK
|7,95
|3.136.206.770
|% 2,32
|
|VAKBN
|7,88
|3.186.027.935
|% 3,41
|
|YKBNK
|7,95
|3.136.206.770
|% 2,32
|
|EKGYO
|4,24
|1.554.600.700
|% 0,00
|
|HALKB
|8,20
|2.550.851.206
|% 6,91
|
|TSKB
|2,66
|783.690.860
|% 0,38
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5391
|18,5467
|% -0,02
|
|Euro
|18,4537
|18,4678
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,0283
|21,1338
|% 0,43
|
|Frank
|18,7217
|18,8345
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9176
|4,9422
|% -0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|16,72
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,44
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.823
|6.887
|14,00
|
|Yarım
|3.324
|3.365
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,12
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|2,36
|
Seans Raporu
16:57
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