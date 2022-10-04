***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2022 17:09
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067064
BIST
16:573.464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 71,85
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:5718,5467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:5718,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2408
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4847
En Düşük
18,1735
16:571.019,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.019,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:57
|SEKFK
|8,37
|40.352.694
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.399.909.149
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|57.705.863
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|193.313.061
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.985.587
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|INFO
|11,98
|41.838.666
|% -5,67
|
|KONTR
|68,00
|868.003.927
|% 6,08
|
|GESAN
|89,65
|387.395.024
|% 1,30
|
|SMRTG
|75,40
|351.534.448
|% 5,16
|
|ENJSA
|19,41
|276.492.069
|% 7,36
|
|BERA
|19,34
|226.329.548
|% 0,10
|
|VAKBN
|7,92
|3.174.358.345
|% 3,94
|
|YKBNK
|7,99
|3.122.807.036
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,24
|1.553.852.012
|% 0,00
|
|HALKB
|8,22
|2.548.201.555
|% 7,17
|
|TSKB
|2,65
|783.162.716
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5391
|18,5467
|% -0,02
|
|Euro
|18,4537
|18,4678
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,0397
|21,1452
|% 0,48
|
|Frank
|18,7198
|18,8325
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9181
|4,9427
|% -0,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,36
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.893
|107,00
|
|Tam
|6.816
|6.876
|3,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|2,31
|
Seans Raporu
16:57
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