***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2022 17:11
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067067
BIST
17:013.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 73,69
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:0118,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:0118,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2486
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4847
En Düşük
18,1735
17:011.021,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.021,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:59
|AKSA
|66,00
|527.170.971
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.354.585
|% 9,99
|
|PAMEL
|125,90
|57.999.966
|% 9,96
|
|SASA
|78,40
|3.400.265.085
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|193.488.626
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|INFO
|11,89
|44.190.440
|% -6,38
|
|THYAO
|80,10
|6.774.608.670
|% 3,16
|
|SASA
|78,40
|3.400.265.085
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,60
|3.364.360.392
|% 1,53
|
|VAKBN
|7,88
|3.191.355.701
|% 3,41
|
|YKBNK
|7,96
|3.139.355.014
|% 2,45
|
|VAKBN
|7,88
|3.191.355.701
|% 3,41
|
|YKBNK
|7,96
|3.139.355.014
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,24
|1.554.927.095
|% 0,00
|
|HALKB
|8,18
|2.562.182.723
|% 6,65
|
|TSKB
|2,66
|783.797.874
|% 0,38
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5383
|18,5436
|% -0,04
|
|Euro
|18,4578
|18,4679
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,0150
|21,1204
|% 0,37
|
|Frank
|18,7275
|18,8403
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9188
|4,9435
|% -0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|14,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|5,83
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|112,00
|
|Tam
|6.824
|6.888
|15,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,12
|
|B. Petrol
|90,99
|90,99
|2,13
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14TUKAS
Yüzde 6.03 oranında artışla 14.94 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 907, 539 adet işlem
-
17:13BAGFS
Yüzde 9.79 oranında artışla 26.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 959, 836 adet işlem
-
17:12CUSAN
Yüzde 5.70 oranında artışla 13.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 205 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, BIMAS, TCELL
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 75 artarak (% 2.31 ) 3, 091