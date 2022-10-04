***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2022 17:11
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067068
BIST
17:303.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,74
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:3018,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:3018,4660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2390
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4925
En Düşük
18,1735
17:301.023,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.023,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.024,21
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AKSA
|66,00
|527.933.403
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.443.458
|% 9,99
|
|DAPGM
|43,88
|47.105.649
|% 9,97
|
|PAMEL
|125,90
|58.765.060
|% 9,96
|
|SASA
|78,40
|3.403.909.901
|% 9,96
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|80,25
|7.100.341.021
|% 3,35
|
|AKBNK
|12,51
|3.612.020.552
|% 0,81
|
|SASA
|78,40
|3.403.909.901
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,87
|3.346.678.457
|% 1,29
|
|VAKBN
|7,77
|3.316.131.612
|% 1,97
|
|VAKBN
|7,77
|3.316.131.612
|% 1,97
|
|YKBNK
|7,87
|3.346.678.457
|% 1,29
|
|EKGYO
|4,22
|1.643.731.108
|% -0,47
|
|HALKB
|8,10
|2.738.211.838
|% 5,61
|
|TSKB
|2,64
|814.625.729
|% -0,38
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5569
|18,5697
|% 0,11
|
|Euro
|18,4587
|18,4660
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,1011
|21,2069
|% 0,78
|
|Frank
|18,8018
|18,9151
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9235
|4,9482
|% 0,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|18,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|6,89
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.815
|6.891
|18,00
|
|Yarım
|3.321
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,05
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,13
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|2,06
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45XU100
Endeks 3, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 72, 045.00 milyon TL de
-
17:45KUYAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 303, 586 adet işlem
-
17:44ODAS
Yüzde 6.74 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 614, 664 adet işlem
-
17:43TUKAS
Yüzde 6.39 oranında artışla 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 546, 496 adet işlem
-
17:42ZOREN
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 013, 184 adet işlem