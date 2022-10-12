***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2022 13:44
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071107
BIST
15:273.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -15,35
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
15:2718,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
15:2718,0387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
15:27998,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,03
|Açılış
|: 998,98
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DYOBY
|23,12
|57.817.109
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|612.811.927
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|339.411.798
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|938.305.991
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.349.611
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.349.611
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,99
|35.150.854
|% -6,39
|
|RODRG
|31,40
|7.699.651
|% -6,27
|
|THYAO
|85,40
|4.521.374.538
|% 1,07
|
|SASA
|82,85
|2.155.617.501
|% -2,64
|
|ASELS
|32,42
|2.081.505.078
|% 0,50
|
|PETKM
|14,74
|1.805.323.036
|% 1,31
|
|ISCTR
|8,30
|1.623.381.802
|% 0,12
|
|EKGYO
|4,20
|1.240.696.061
|% -2,55
|
|ISCTR
|8,30
|1.623.381.802
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,32
|1.599.207.990
|% 0,12
|
|PETKM
|14,74
|1.805.323.036
|% 1,31
|
|AKFGY
|3,99
|448.588.969
|% -2,68
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5935
|% 0,05
|
|Euro
|18,0273
|18,0387
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,4801
|20,5829
|% 0,72
|
|Frank
|18,6011
|18,7132
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,02
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,60
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,88
|
|Cumhuriyet
|6.691
|6.792
|16,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,02
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,52
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 47 kaybederek (% -0.37 ) 3, 896
-
15:42XU100
Endeks 3, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 41, 509.00 milyon TL de
-
15:42YAPRK
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 723, 309 adet işlem
-
15:40GRSEL
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 800 adet işlem
-
15:38SELEC
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 332, 070 adet işlem