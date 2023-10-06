***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 17.04.2023 tarih E-12233903-305.04-36223 sayılı izni ile yapılan değişikliklere ilişkin izahname metnidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201269BIST