***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 18:46
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949121
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0675
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05502,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 502,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|SANEL
|4,67
|5.728.032
|% -7,52
|
|BIOEN
|28,08
|359.545.677
|% 5,25
|
|BERA
|11,78
|233.100.406
|% -4,77
|
|TRILC
|29,98
|204.153.997
|% 0,07
|
|GWIND
|3,71
|200.033.693
|% -0,54
|
|BASGZ
|13,11
|128.631.260
|% 0,54
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|GWIND
|3,71
|200.033.693
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,01
|23.749.428
|% -1,94
|
|BERA
|11,78
|233.100.406
|% -4,77
|
|BIOEN
|28,08
|359.545.677
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6945
|8,7001
|% 0,17
|
|Euro
|10,3083
|10,3180
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9285
|11,9884
|% -0,19
|
|Frank
|9,4524
|9,5094
|% 1,16
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,99
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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