***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
10.01.2022 11:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TNS FON-31 12 2021 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ FON PERFORMANS RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991372
BIST
11:022.057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 23,28
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:0213,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0428
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:0215,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:02797,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 797,28
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:02
|GEDZA
|20,04
|23.971.556
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,63
|15.958.688
|% 8,94
|
|TEKTU
|1,44
|13.149.086
|% 8,27
|
|LIDFA
|4,43
|27.686.034
|% -6,93
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|MARKA
|3,77
|1.292.590
|% -3,83
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ORCAY
|30,46
|2.816.852
|% -2,93
|
|THYAO
|26,14
|992.873.915
|% 4,81
|
|KRDMD
|11,94
|901.344.640
|% 2,93
|
|GARAN
|11,85
|864.475.931
|% 0,85
|
|EREGL
|30,94
|712.131.288
|% 1,05
|
|ASELS
|24,24
|579.939.056
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,40
|308.722.988
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,79
|469.857.686
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,94
|901.344.640
|% 2,93
|
|GARAN
|11,85
|864.475.931
|% 0,85
|
|TSKB
|1,58
|78.311.277
|% 0,64
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8286
|13,8492
|% 0,31
|
|Euro
|15,6663
|15,6890
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7285
|18,8224
|% 0,08
|
|Frank
|14,9539
|15,0440
|% -0,14
|
|Riyal
|3,6727
|3,6912
|% 0,16
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,07
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|0,00
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|0,43
|