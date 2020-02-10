***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 11:25
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCB Fon 31.01.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817887
BIST
12:33120.895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -120,54
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
12:335,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
12:336,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0176
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
12:33303,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,55
|Açılış
|: 303,19
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.664.232
|% 19,92
|
|DESA
|5,92
|21.995.445
|% 15,18
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.572.253
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,80
|114.752.352
|% 14,12
|
|DOKTA
|47,10
|32.229.115
|% -13,50
|
|LINK
|29,90
|1.950.220
|% -10,21
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|THYAO
|14,41
|724.016.343
|% -0,41
|
|SASA
|9,77
|239.717.676
|% 5,97
|
|GUSGR
|2,86
|189.332.051
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,31
|188.899.477
|% 6,50
|
|ASELS
|24,58
|180.002.384
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,31
|188.899.477
|% 6,50
|
|EKGYO
|1,68
|122.770.100
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|58.946.798
|% 2,27
|
|GUSGR
|2,86
|189.332.051
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,91
|169.686.912
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% -0,26
|
|Frank
|6,1046
|6,1413
|% -0,42
|
|Riyal
|1,5927
|1,6007
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,52
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.006
|2.036
|-5,00
|
|Tam
|1.997
|2.046
|-3,91
|
|Yarım
|965
|990
|-1,89
|
|Çeyrek
|484
|495
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,23
|54,23
|-0,22
|