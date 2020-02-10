***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 11:26
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD Fon 31.01.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817888
BIST
11:27120.968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -46,88
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:275,9891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0272
|Açılış
|: 5,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:276,5647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:27302,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,80
|Açılış
|: 302,95
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.236.140
|% 19,92
|
|RYGYO
|12,03
|78.547.382
|% 16,34
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.496.611
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,38
|7.013.510
|% 14,03
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|DOKTA
|49,22
|20.439.833
|% -9,61
|
|LINK
|30,14
|1.677.483
|% -9,49
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|THYAO
|14,52
|478.315.831
|% 0,35
|
|GUSGR
|2,87
|167.203.760
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,32
|155.213.072
|% 7,32
|
|ASELS
|24,64
|152.167.466
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,91
|144.111.791
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,32
|155.213.072
|% 7,32
|
|IHLAS
|0,91
|52.123.636
|% 3,41
|
|GUSGR
|2,87
|167.203.760
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,69
|93.903.935
|% 0,60
|
|ODAS
|2,24
|113.744.465
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6885
|7,7271
|% -0,52
|
|Frank
|6,1027
|6,1394
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5916
|1,5996
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|4,16
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
|