***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TKF Fon 29.02.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825266
BIST
10:27106.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,22%
|| -3.533,27
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
105.631
10:276,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:277,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,1576
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:27332,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,53
|Açılış
|: 332,25
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,78
|42.118.078
|% 11,94
|
|BRKSN
|3,80
|7.680.245
|% 7,34
|
|YESIL
|14,74
|3.286.683
|% 4,84
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|4.217.449
|% -14,93
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|ARSAN
|4,60
|1.639.518
|% -7,63
|
|OSMEN
|6,10
|610
|% -7,44
|
|THYAO
|10,77
|157.262.930
|% -3,32
|
|ASELS
|28,90
|106.286.647
|% -3,15
|
|GARAN
|9,65
|51.530.023
|% -3,79
|
|PETKM
|3,46
|48.782.285
|% -2,26
|
|ODAS
|2,01
|47.961.445
|% -2,90
|
|IHLGM
|1,34
|41.000.125
|% 3,08
|
|ODAS
|2,01
|47.961.445
|% -2,90
|
|KARSN
|1,82
|34.711.405
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,40
|26.800.611
|% -2,78
|
|YKBNK
|2,33
|35.554.731
|% -4,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0810
|8,1215
|% 2,16
|
|Frank
|6,6517
|6,6918
|% 3,00
|
|Riyal
|1,6342
|1,6424
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,78
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|-11,36
|