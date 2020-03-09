***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TPF Fon 29.02.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825267
BIST
10:27106.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,22%
|| -3.533,27
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
105.631
10:276,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:277,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,1576
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:27332,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,53
|Açılış
|: 332,25
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|2.314.975
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,79
|35.631.770
|% 12,05
|
|OYAYO
|8,27
|2.371.375
|% 6,44
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|GLBMD
|2,24
|53.268
|% -9,31
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|OSMEN
|6,10
|610
|% -7,44
|
|UFUK
|3,89
|3.548
|% -7,38
|
|THYAO
|10,75
|148.456.660
|% -3,50
|
|ASELS
|29,06
|89.212.397
|% -2,61
|
|GARAN
|9,65
|47.746.417
|% -3,79
|
|PETKM
|3,47
|46.215.355
|% -1,98
|
|ODAS
|2,02
|44.837.187
|% -2,42
|
|IHLGM
|1,33
|37.587.594
|% 2,31
|
|ODAS
|2,02
|44.837.187
|% -2,42
|
|EKGYO
|1,40
|26.568.791
|% -2,78
|
|KARSN
|1,82
|33.017.302
|% -1,62
|
|THYAO
|10,75
|148.456.660
|% -3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0744
|8,1149
|% 2,08
|
|Frank
|6,6416
|6,6816
|% 2,84
|
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,11
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|33,94
|33,94
|-11,33
|