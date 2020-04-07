***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 14:52
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCD Fon 31.03.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835748
BIST
17:3692.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 756,47
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:366,7639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:367,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:36359,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,34
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|4.615.229
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.690.685
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|477.678.413
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,44
|1.546.558.959
|% 3,12
|
|THYAO
|9,54
|1.510.545.828
|% 4,03
|
|GARAN
|7,87
|1.058.401.699
|% 1,42
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,44
|664.326.542
|% -0,29
|
|YKBNK
|1,90
|470.732.742
|% 1,60
|
|PETKM
|3,44
|664.326.542
|% -0,29
|
|THYAO
|9,54
|1.510.545.828
|% 4,03
|
|TSKB
|0,94
|132.305.748
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,05
|146.480.700
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3187
|8,3604
|% 0,68
|
|Frank
|6,9402
|6,9820
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7917
|1,8006
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-9,99
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|0,28
|