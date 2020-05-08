***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 11:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TPF Fon 30.04.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843577
BIST
12:4298.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 108,74
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:427,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:427,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:42393,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 393,35
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.781.249
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.165.001
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.042.176
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|ARDYZ
|30,86
|27.997.704
|% -7,60
|
|MARKA
|1,32
|8.365.232
|% -5,71
|
|IPEKE
|13,59
|157.125.231
|% -5,30
|
|KRDMD
|2,59
|681.650.223
|% -0,38
|
|GARAN
|8,01
|417.537.030
|% -0,12
|
|HALKB
|5,34
|301.283.061
|% 2,89
|
|SASA
|9,56
|298.856.341
|% 1,92
|
|PETUN
|21,10
|286.563.756
|% -4,61
|
|KRDMD
|2,59
|681.650.223
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,11
|285.401.923
|% -0,94
|
|HALKB
|5,34
|301.283.061
|% 2,89
|
|VAKBN
|4,59
|242.177.082
|% 2,00
|
|GARAN
|8,01
|417.537.030
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7752
|8,8192
|% 0,03
|
|Frank
|7,2865
|7,3304
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8862
|1,8956
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|4,95
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.570
|1,50
|
|Tam
|2.591
|2.637
|1,50
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,70
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,99
|29,99
|0,53
|